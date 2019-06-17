تصطحب بعثة الحج السياحي، عددا من الوعاظ التابعين لوزارة الأوقاف لمرافقة نحو 36 ألف حاج، من حجاج السياحة هذا العام.

وقال باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن مهمة هؤلاء الوعاظ هى إرشاد الحجاج لكيفية أداء مناسك الحج بشكل صحيح والرد على كل الاستفسارات المتعلقة بالفريضة.

ونوه إلى أنه من المحتمل ان يكون من بين الوعاظ المرافقين للحجاج واعظات سيدات وذلك للمرة الأولى.

وأضاف لـ"الوطن"، أن هولاء الوعاظ سيقومون سينظمون عدد من الندوات الدينية للحجاج المصريين بأماكن إقامتهم بمكة والمدينة للإجابة عن كل التساؤلات المتعلقة بأداء المناسك والقاء الارشادات الدينية التي تحول دون نقصان أجر الحاج.

ولفت نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إلى أن وفد من غرفة شركات السياحة سيتوجه للسعودية أواخر الشهر الجاري للاتفاق مع مؤسسة الطوافة السعودية علي الخدمات التي سيتم تقديمها للحجاج بالمشاعر المقدسة بمني وعرفات، منوها إلى أن الاتفاق سيتجنب المشكلات التي حدثت العام الماضي.

وأوضح باسل، أن شركات السياحة المنظمة للحج ستتوجه بداية من يوم 25 شوال الجاري إلي المملكة العربية السعودية لاجراء عملية معاينة وتوثيق عقود المساكن التي سيقيم بها الحجاج بكل من مكة والمدينة، مشيرا إلي ان لجان وزارة السياحة ستعاين الفنادق التي سيقيم الحجاج بها للتأكد من مطابقتها للضوابط التي وضعتها الوزارة وفي حال عدم مطابقتها سيتم إختيار غيرها .

وقالل ن الفنادق التي تمت الموافقة عليها العام الماضي لن يتم اجراء معاينة لها شريطة الا يكون حدث اي تغيير في معالمها.

وأكد باسل أن حجاج السياحة سيبدأون من يوم الأربعاء المقبل في إجراء عملية البصمة الحيوية بفروع شركة تسهيل بالقاهرة والمحافظات، مشيرا إلى أن أولى رحلات الحج السياحي لهذا العام ستنطلق يوم 28 يوليو المقبل.