قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن المجلس قرر فتح مشروع العلاج للزملاء الصحفيين المقيدين بالنقابة،، مرى مرة أخري بغرامة 400 جنيه، لمدة أسبوع، وفتح الزملاء الجدد فتح أسبوعين دون غرامة لمدة أسبوعين.

وأوضح رشوان في تصريحات له عقب اجتماع مجلس النقابة الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، أن المجلس سيعقد جلسة مساء السبت المقبل، موضحاً أنه تم الموافقة على 85 قرضًا حسنًا و15 إعانة مرضية، وأنه سيتم وضع قواعد صارمة لصرف الإعانات.

وأشار إلى أن مجلس نقابة الصحفيين قرر اعتماد محضر اجتماع لجنة المعاشات، وتقسيط قيمة المصايف لمدة سنة أشهر، وتجديد إعانة البطالة للصحفيين في العالم اليوم، لمدة ثلاثة أشهر.

أوضح ضياء رشوان، أن العجز في مشروع العلاج بحالته الحالية يصل الي 6 ملايين جنيه سنوياً، موضحًا أن النقابة تمر بظروف صعبة جدا، الموارد النقابة لا تزيد عن مليون و22 ألف جنيه.