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عمر جابر

سجل المنتخب المصري الهدف الثالث في مرمى المنتخب الغيني في الدقيقة 86 عن طريق عمر جابر ، في المباراة التي تجمع المنتخبين وديًَا استعدادًا لأمم أفريقيا والتي ستنطلق يوم 21 من الشهر الجاري حتى 19 من الشهر المقبل.

عاجل بالفيديو عمر جابر يسجل الهدف الثالث لمنتخب مصر في مرمى غينيا

يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره غينيا في التاسعة من مساء اليوم الأحد، خلال المباراة الودية المقرر إقامتها بملعب برج العرب، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة أمم أفريقيا المحدد لها بمصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

عمر جابر ومروان محسن في مهمة إثبات الذات بالبروفة الأخيرة للفراعنة قبل أمم أفريقيا

سجل المنتخب الغيني الهدف الأول في مرمى المنتخب المصري في الدقيقة عن طريق، في المباراة التي تجمع المنتخبين وديًَا استعدادًا لأمم أفريقيا والتي ستنطلق يوم 21 من الشهر الجاري حتى 19 من الشهر المقبل.

عاجل بالفيديو غينيا تحرز هدف التعادل في شباك الفراعنة بعد خطأ عمر جابر

بوجبا

أكد الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال في تصريحات صحفية إنجليزية: "بعد هذا الموسم وكل ما حدث فيه، كما أنه يعتبر أفضل موسم لي في مسيرتي، أعتقد أنه من الأفضل أن أحظى بتحد جديد في مكان مختلف".

بوجبا يلمح لرحيله عن مانشستر يونايتد

محمد النني

أعلن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني عن تشكيل منتخب مصر في مواجهة غينيا في المباراة الودية التي تجمع المنتخبين على ستاد برج العرب، وجاء التشكيل على النحو التالي :

مروان محسن يقود هجوم مصر أمام غينيا النني أساسيًا ومحمد صلاح على دكة البدلاء

مصر ضد غينيا

استقر المكسيكي خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، على بعض الع الأساسية فى تشكيل المنتخب خلال بطولة أمم أفريقيا المقرر انطلاقها بمصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، ويأتى فى مقدمة تلك العناصر محمد صلاح بمركز الجناح، ويقابله تريزيجيه المحترف بصفوف قاسم باشا التركى، وقيادة أحمد حجازى لاعب ويست بروميتش الإنجليزى لخط دفاع الفراعنة، ووجود أحمد المحمدى فى الجبهة اليمنى، وطارق حامد ومحمد الننى فى وسط الملعب.

6 لاعبين يحجزون أماكنهم في تشكيل الفراعنة ومنافسة شرسة بالجبهة اليسرى وحراسة المرمى