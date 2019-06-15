عزت أبوعوف وكوبا أمريكا.. أبرز تريندات جوجل

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عزت أبو عوف

نفت مها أبو عوف، شقيقة الفنان عزت أبوعوف، وابنته مريم، شائعة وفاته، وأكدتا لـ"الوطن"، أن الفنان في حالة مستقرة، مطالبين بوقف نشر هذه الشائعات على السوشيال ميديا لتأثيرها عليه بالسلب.

شقيقة عزت أبوعوف وابنته تردان على شائعة وفاته: حالته مستقرة

كوبا أمريكا

إمتلئ ملعب مورومبى الواقع بمدينة ساو باولو البرازيلية عن أخره قبل إنطلاق مواجهة الإفتتاح بين البرازيل وبوليفيا، حيث تقام البطولة في البرازيل لأول مرة منذ عام 1989، ويأمل السيليساو فى الحصول على اللقب لتعويض خيبة أمل كأس العالم، ويفتتح الفريق مباريات البطولة أمام بوليفيا على ملعب المورمبى بمدينة ساو باولو، فى الثانية والنصف صباحاً، ويفتقد السامبا لجهود نيمار دى سيلفا، جناح الفريق، والذى تعرض للإصابة فى مباراة ودية أمام قطر استعداداً للبطولة.

بالفيديو والصور.. ملعب مورومبى يمتلئ بجماهير البرازيل وبوليفيا.. وافتتاحية رائعة لكوبا أمريكا

مسلسل جن

تضمنت الحلقات الأولى من مسلسل "جن" الذى تتولى إنتاجه شركة "نتفليكس" الأمريكية مقاطع إباحية مخالفة للقانون والأخلاق واحتوى على عبارات خادشة للحياء العام لا تليق بالمجتمع الأردني وعادته وتقاليده، وهو ما أثار الجدل حول المسلسل، فأصدر المدعي العام في عمان قرار بوقف بث ونشر مسلسل "الجن"، وأوعز ذلك إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام بالأردن.

هجوم ضد مسلسل "جن" الأردني بسبب مقاطع إباحية.. و"نتفليكس" تدافع عنه

منى فاروق

قضت الدائرة العاشرة، بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج على ذمة قضية "الفيديوهات الجنسية الفاضحة"، وذلك عقب قبول الاستئناف المقدم منهما على قرار حبسهما على ذمة القضية.

عاجل إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج في قضية الفيديوهات الفاضحة