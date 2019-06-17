سيطرت حالة من الخوف والقلق على طلاب الثانوية العامة في اليوم الخامس من امتحانات الدور الأول من إتمام شهادة الثانوية العامة لعام 2018/2019، من الشعبة العلمية بقسميها العلوم والرياضة، قبل بدء امتحان مادتي الأحياء والديناميكا، بينما كان الوضع أكثر هدوءا بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية قبل بدء امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

وقال شهاب محمد الطالب في الشعبة العلمية قسم رياضة بمدرسة ابن خلدون الثانوية بنين بمنطقة عين شمس في القاهرة، إنّ مادة الرياضة بفروعها من أكثر المواد التي تمثل عبئا كبيرا بالنسبة له، إذ إنّ امتحانات مادة الرياضة لا تخلو أبدا من أسئلة التميز وقياس القدرات، كما أنّ النسبة الأكبر من المجموع تعتمد على أداء امتحانات مادة الرياضة، ما يزيد تخوفاتهم.

وفي سياق متصل، قال الطالب محمد متولي في الشعبة العلمية قسم العلوم، إنّ مادة الأحياء من أكثر المواد التي تحتاج دقة وتركيز خلال أداء امتحانها، نظرا لاعتمادها بشكل كبير على رسومات لأعضاء الجسم، كما أنّ أسئلتها لا تأتي مباشرة في معظم الأحيان، مشيرا إلى أنّه دائما ما كان يتمنى الالتحاق بكلية الطب البشري، وأصبح يطارده شبح الخوف من عدم الالتحاق بها قبل فترة الامتحانات.

ومن ناحية أخرى، قال أسامة محمد الطالب في الشعبة الأدبية، إنّ مادة الفلسفة من أكثر المواد المفضلة لديه، نظرا لاعتمادها على النقد والتفكير والتحليل المنطقي لكل ما يحدث حولنا من أمور حياتية ودينية وسياسية، مشيرا إلى أنّ ما يقلقه هو طول الأسئلة وعدم كفاية الوقت للإجابات والتي تحتاج إلى المزيد من الوقت.

يذكر أنّ امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، انطلقت السبت قبل الماضي، ويؤدي 659 ألفا و253 طالبًا وطالبة الامتحانات داخل 1817 لجنة سير موزعة في جميع أنحاء الجمهورية.