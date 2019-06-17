يشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم في المؤتمر الذي يستضيفه البنك المركزي المصري للعام الثاني على التوالي، تحت عنوان "مؤتمر التكنولوجيا المالية.. سيملس شمال إفريقيا"، بمشاركة أهم الخبراء الدوليين والمحليين في مجال التكنولوجيا المالية، والمدفوعات، والتجارة الإلكترونية.

كما يعقد رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة مستجدات إنشاء المعهد القومي للأورام الجديد 500 500، ويلتقي الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، لمتابعة الملفات التي تعمل عليها الوزارة.

ومن المقرر أيضا أنّ يعقد رئيس الوزراء اجتماعا بشأن منظومة المخلفات الصلبة في القاهرة.