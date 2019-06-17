تداولت مجموعة من جروبات المعلمين وطلاب الثانوية العامة على "واتس آب"، نموذج أسئلة زعمت أنّه خاص بامتحان الديناميكا الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة حاليا.

تداول نموذج اسئلة لامتحان ديناميكا على واتس أب

من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني يتابع بشكل جيد صفحات التسريب للوقوف على حقيقة النموذج المسرب من عدمه، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد من سرّب الامتحان من الطلاب، والنشر من مسؤولي صفحات الغش.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية "رياضة" الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" بإجمالي 117 ألفا و331 طالبا وطالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية "علوم" الامتحان في مادة الأحياء بإجمالي 269 ألفا و104 طلاب وطالبات، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي 255 ألفا و194 طالبا وطالبة.