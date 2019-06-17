سعر اليورو اليوم في مصر

تستعرض "الوطن" تباين سعر اليورو اليوم الاثنين 17 يونيو أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك الخاصة والحكومية:

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول 18.72 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 18.72 جنيه للشراء و18.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر إيران التنمية

سجل سعر اليورو في بنك مصر إيران التنمية 18.63 جنيه للشراء و18.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 18.72 جنيه للشراء و18.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

كما سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 18.71 جنيه للشراء و18.85 جنيه للبيع.