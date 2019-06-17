لقي 3 أشخاص مصرعهم غرقا، بينهم أب ونجله ونجل شقيقه، وأصيب آخر في بيارة صرف صحي بقرية صدقا مركز تمي الأمديد بالدقهلية، اليوم، وتوفي كل واحد تلو الآخر بعد أن حاولوا إنقاذهم بعضهم البعض.

وأكد مصدر طبي أن الحادث أسفر عن وفاة كل من عبد الرحمن فهمي كامل، 50 سنة، ونجله محمود، 27 سنة، بالإضافة إلى نجل شقيقه ويدعى مجدي صلاح فهمي، 25 سنة، وجميعهم من أشمون بمحافظة المنوفية.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أن الحادث أصيب فيه محمد عبد الرحمن فهمي، 20 سنة، بكدمات في فروة الرأس وحالته مستقرة، ونقلت الجثث والمصاب إلى مستشفى تمي الأمديد المركزي.

وأشار إلى أنهم غرقوا في بيارة تابعة لمياه الشرب والصرف الحي بصدقا، وجرى عمل تقارير طبية بجميع الحالات.

وأكد شهود العيان أن الابن الأول سقط في البيارة فحاول الأب إنقاذه فسقط هو الآخر فنزل نجل عمهم فسقطوا جميعا، وحاول الابن الرابع إنقاذهم إلا أنه أصيب بكدمات وتمكن الأهالي بمساعدتهم في الخروج.

وذكر شهود العيان أن الضحايا يعملون في تنفيذ مشروع للصرف الصحي تابع لإحدى شركات المقاولات العامة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لاستخراج تصاريح الدفن وتسليم الجثث لذويهم.