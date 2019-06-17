ضبط طالبين خلال مشاركتهما امتحاني الفلسفة والأحياء عبر "فيس بوك" بأسيوط

أكد مصدر بكنترول أسيوط، أنه جرى ضبط طالب بديروط يصور امتحان الفلسفة والمنطق للثانوية العامة بالمحمول وآخر بالبداري حاول يغش بالمحمول في أثناء امتحان الأحياء، وحرر المحاضرت اللازمة لهما.

وأوضح المصدر، أنه جرى ضبط الطالب علي يسري محمد، بلجنة مدرسة زيد بن حارثة بديروط يصور ورقة امتحان الفلسفة والمنطق بالمحمول وشاركها عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وفي لجنة البداري الإعدادية بنين، ضبط الطالب إبراهيم سيد عبد السلام في أثناء محاولته الغش بالمحمول في ماة الأحياء.

ويؤدي، اليوم، طلاب القسم العلمي "شعبة العلوم" الامتحان في مادة الأحياء، بينما يؤدي طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة الديناميكا، ويؤدي طلا بالقسم الأدبي الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.

وأوضح مصدر بكنترول الثانوية العامة، لـ"الوطن"، أن عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحان، اليوم، في شعبة العلمي علوم 10913، وفي شعبة الرياضيات 2108 تقريبا، وفي القسم الأدبي بلغ عدد الطلاب 7000 طالب تقريبا، بينما يبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين لهم حق أداء الامتحان هذا العام 20024 تقريبا.

وفي سياق متصل، يواصل كنترول أسيوط، أعمال تصحيح أوراق إجابات المواد التي أدى فيها الطلاب الامتحان، وتشمل أوراق إجابات محافظات "المنيا - الوادي الجديد - قنا - الأقصر – أسوان"، وذلك بمقر مدرسة ناصر الثانوية العسكرية وتستمر حتى نهاية الجدول المعتمد لها.

وأوضح مصدر بلجنة الإدارة بأسيوط، أنَّ جملة مقدري درجات أوراق إجابات كنترول أسيوط يبلغ 6 آلاف و392 مقدرًا.

وأضاف المصدر، أن مقارّ التقدير جرى إعدادها جيدًا مع التأكد من صلاحيتها لاستقبال المقدرين بعد تجهيزها وتوفير سبل الراحة بها من مراح ومبردات مياه لتسهيل أعمالهم، إلى جانب أعضاء الأمن المكلفين بأعمال تأمين المقار.

وكانت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، استعدت لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، بتجهيز اللجان واستراحات رؤساء اللجان والمراقبين، لتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات، إذ جرى توزيع وفرش مشتملات الاستراحات المنوط بها استضافة المنتدبين، والتأكيد على المشرفين بالتواجد خلال الـ24 ساعة بالاستراحات لحل أي مشكلة قد تطرأ وتلبية احتياجاتهم.

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