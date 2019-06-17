أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد، اليوم، عن إدراج تنفيذ عمليات إحلال وتجديد وتطوير عدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحي بقري ومدن المحافظة وذلك ضمن خطة مشروعاتها.

وقال اللواء محمد أبو صغير، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، إن الخطة تشمل إحلال وتجديد محطات تنقية مياه الشرب بكل من (السبط الغربية - الشركة 55 - جدة - اللواء صبيح - بدخلو - العوينة)، وكذلك إحلال وتطويرمحطات الصرف الصحي بكل من (أبو هريرة بالفرافرة - إحلال جزئي لمحطة الرفع الرئيسية بالخارجة وموط).

وأضاف أن الخطة تشمل أيضا إحلال وتجديد خطوط إنحدار صرف صحي بمدينة الخارجة وشبكات مياه الشرب بمركز الداخلة، وذلك لتحسين ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين والحد من الأعطال بمرفقي مياه الشرب والصرف الصحي.