بعد تمكينه من المقر.. "المليجي": مجلس العلميين أهدر 2.4 مليون جنيه

قال الدكتور السيد عبد الستار المليجي، نقيب العلميين، إنه سيقوم بمراجعة الحركة المالية للنقابة خلال الفترة التي سيطر فيها المجلس على مقرات النقابة، موضحا أن قسم الحسابات قدم كافة التفاصيل لكل ما حدث من مخالفات بحسب تعبيره.

وأوضح "المليجي" في بيان له، عقبه تمكينه من مقر النقابة تنفيذا لحكم قضائي، أن تبين إنفاق المجلس حوالي 2 مليون و400 ألف جنيه خلال الشهور الثلاثة التي سيطر فيها على مقرات النقابة بالمخالفة للقانون بحسب وصفه، وفيما يلي نص البيان:

"في إطار حرص النقابة على إعلام العلميين بكل ما يجري في هذه المرحلة من تفاصيل أضع بين أيديكم تقريراً عما تم في اليوم الأول الأحد 16 / 6 / 2019.

أولاً: استلام مبنى الألفي وبه مكتب النقيب ومكاتب هيئة المكتب والسكرتارية العامة ومكاتب خدمة الاعضاء ومكاتب الحسابات ومكاتب تكنولوجيا المعلومات استلاماً أولياً، وذلك بمساعدة موظفي الأمن المعينين بالنقابة.

ثانياً: إصدار بيان بإتمام عملية الإستلام.

ثالثاً: الاجتماع بالموظفين وإطلاعهم على الموقف القانوني الذي تمر به النقابة، وفي مقدمته تأكيد القضاء على قانونية استمرار النقيب حتى 2020، وهيئة مكتبه المكونة من الدكتور محمد نبيل يس وكيلاً أول، والجيولوجى أحمد سعيد أحمد أميناً للصندوق، وإضافة الدكتور محمد راشد أميناً عاماً، والدكتور ناصر بركات وكيلاً ثان بقرار هيئة المكتب، وتجاوب الموظفين مع ذلك وتعهدوا بالعمل مع النقيب وفقأً للقانون دون غيره.

رابعاً: مراجعة الحركة المالية للنقابة من ليلة الاستيلاء على المقرات حتى اليوم، وقدم قسم الحسابات كافة التفاصيل لكل ما حدث من مخالفات على النحو التالي:

1- كل ما تم توريده من أموال صرف في حينه ولم يورد منه جنيهاً واحداً لحسابات النقابة بالبنوك المختلفة، وإجمالي ما تم توريده 2599969 جنيه.

2- كل ما تم صرفه كان رواتب وبدلات ومصروفات محاماة وقضايا وتأجير بلطجية وبودي جاردات وجمعية عمومية ألغاها القضاء، وليس هناك إشارة واحدة لأي خدمات ولا معاشات ولا إعانات ولا دعم للبحث العلمي ولا لأي هدف من أهداف النقابة، وبلغ إجمالي المصروفات 2486793.61 جنيه، وكل الصرف مخالف للقانون، لأن الموقعين عليه ليس من فيهم من له صفة لدى البنوك، وليس من حق أحدهم توكيل محامين لأن هذا حق للنقيب وحده دون غيره، وليس من فيهم من له صفة التعاقد مع شركات أمن وغيره، وقد أُعدت مذكرة قانونية بذلك لعرضها على النيابة العامة ومطالبتهم بسداد كل ما تصرفوا به على خلاف القانون منتحلين صفات غيرهم.

خامساً: تم إبلاغ جهات عديدة بحدث التمكين، كما تم الإبلاغ عن التعديات التي قام بها العضوان محمد غريب، وأحمد عبد الجواد، ووضعهما قفلاً على الباب الخارجي، وتوعدهم للموجودين من هيئة المكتب وتهديدهم، ومن هذه الجهات الأمن القومي والنائب العام ومدير أمن القاهرة.

سادساً: استقبل النقيب رسائل تهنئة ومباركة من نقباء محافظات الإسكندرية والشرقية والعاشر من رمضان وسوهاج وأسيوط والسويس وبورسعيد وأمين القليوبية، وكثير من كبار العلميين وأعضاء النقابة وبعض الشخصيات العامة ونواب البرلمان.

سابعاً: اتخاذ اللازم لصرف المعاشات للمستحقين.

ثامناً: كافة الأعمال الروتينية اليومية تسير بطريقة طبيعية ومرفق كشوف الذين ترددوا على النقابة اليوم.

وفيما يلي صورة المستندات التي أعلنها "المليجي":