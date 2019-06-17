برلماني: استثناء أهالي الشيخ زويد من توحيد لون المنازل

قال إبراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب عن مدينتي الشيخ زويد ورفح، إن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أبدى استعداده بالموافقة على استثناء أهالي الشيخ زويد، من الالتزام بلون طلاء البيوت الخاص بالترخيصات واستخلاص أوراق البيوت والتراخيص، وذلك بسبب الأوضاع التي تمر بها المنطقة.

وأضاف أبو شعيرة، في بيان اليوم، أنه أخبر المحافظ وناقش معه أوضاع المنطقة والظروف الحالية، التي أبدى فيها المحافظ موافقته وتوصيات القيادة السياسية بتذليل العقبات أمام أهالي تلك المناطق بوجه خاص.

الجدير بالذكر أن محافظ شمال سيناء أصدر تعليمات من قربة أسبوعين إلى رؤساء المدن بشمال سيناء بمنع إعطاء التراخيص لأي من أصحاب البيوت التي لا تلتزم باللون المخصص لتوحيد ألوان البيوت بشمال سيناء وهما لوني البني والبيج.

ومن جهة أخرى، أعلن المحافظ عن البدء الفوري في تركيب محطة التحلية بحي الكوثر بوسط الشيخ زويد، بعد الانتهاء من حفر البئرين الخاصيين بالمحطة، موضحا أنه أعطى تكليف لشركة المياه والصرف الصحي البدء السريع في إتمام إنشاء المحطة التي سوف تكون بسعة 12 ألف متر بشكل يومي، لضخ المياه المفلترة إلى حي الكوثر ووسط الشيخ زويد.