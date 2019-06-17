التقى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والوفد المرافق له ياني ياسيوي مديرة لجنة شنجهاي لمجلس النواب الصيني، في إطار زيارته الرسمية لجمهورية الصين الشعبية على رأس وفد برلماني، واستكمالًا للجهود الدبلوماسيه البرلمانية.

وتقدم الدكتور "عبدالعال"، بالشكر للجانب الصيني على حفاوة الاستقبال التي لقيها هو والوفد البرلماني المصري منذ وصولهم لمدينة شنغهاي، واصفاً المدينة الصينية بالعالمية، بـ"تجربة ملهمة" على الصعيد الاقتصادي، مشيداً بالعلاقات المصرية الصينية، واصفاً إياها بالتاريخية ذات القواسم الحضارية المشتركة.

وأشاد "عبدالعال" بالعلاقات المصرية الصينية، مشيرا إلى أن البلدين لديهما رؤية مشتركة إزاء القضايا الدولية والإقليمية، خاصة المتعلقة بدعم الأمن والسلم الدوليين، ومكافحة الإرهاب، مؤكدا أن العلاقات المصرية الصينية في شقها الاقتصادي تشهد طفرات تتناسب مع حجم البلدين، ووزنهما النسبي إقليمياً ودولياً.

من جانبها، أعربت مديرة لجنة شنجهاي لمجلس النواب الصيني، عن سعادتها الغامرة باستقبال الوفد البرلماني رفيع المستوى، مشيدة بالعلاقات الاستراتيجية المصرية الصينية في كافة المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني.

واستعرضت مديرة لجنة شنجهاي لمجلس نواب الشعب الصيني، التجربة الاقتصادية لمدينة شنجهاي، خاصة في مجال تنظيم المعارض الدولية التي تشارك فيها مصر باستمرار.