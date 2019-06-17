محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف الاستعدادات لتنظيم بطولتي "تنس الطاولة"

اجتمع الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اليوم، بممثلي نادي المستقبل للشباب ذوي القدرات الخاصة، لمناقشة تنظيم بطولتي مصر الدولية والأفريقية لتنس الطاولة.

وأكد قنصوة، خلال الاجتماع، دعمه الكامل لشباب ذوي القدرات الخاصة المنظمين للبطولتين لإظهار الإسكندرية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها من الدول المشاركة.

وتابع بأن مشاركة ذوي القدرات الخاصة في تنظيم مثل تلك البطولات الرياضية الدولية يبعث الأمل في النفوس كمجتمع تسهيل مهمة ذوي القدرات الخاصة في الاندماج بالمجتمع.

وتستمر بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة خلال الفترة من 24 وحتى 29 من الشهر الجاري، والبطولة الأفريقية من 30 وحتى 6 يوليو، بصالة النادي الأولمبي المصري، ويشارك في البطولة الدولية 24 دولة بعدد 200 لاعب ولاعبة.