استقبل اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، بمكتبه أسرة الشهيد البطل أبانوب ناجح مرزوق عطية، ابن قرية بنى قرة بمركز القوصية، والذي استشهد في الحادث الإرهابي الذي استهدف أحد الأكمنة الأمنية بمدينة العريش بشمال سيناء، وأسفر عن استشهاد وإصابة بعض من رجال القوات المسلحة والشرطة.

ومنح المحافظ، خلال اللقاء، أشقاء الشهيد "شنودة وجرجس" وسام المحافظة تقديرا لدور شقيقهم الوطني ونضاله وشجاعته في الدفاع عن أمن واستقرار الوطن والمواطنين، داعيا المولى عز وجل أن يمن عليهما بنعمة الصبر والسلوان.

وأشار إلى اطلاق اسم الشهيد على كوبري قرية بنى قرة بمسقط رأسه تخليدا لذكراه، فضلا عن الإعلان عن مسابقة لإقامة نصب تذكاري لشهداء الجيش والشرطة من أبناء المحافظة يسجل به جميع أسماء الشهداء السابقين واللاحقين تخليدا لذكراهم وتضحياتهم.

وأكد محافظ أسيوط أن باب مكتبه مفتوح أمام جميع أسر الشهداء وجميع المواطنين لتلبية طلباتهم واحتياجاتهم والعمل على توفيرها، مضيفا، "الدولة لن تنسى لشهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة تضحياتهم فى سبيل الدفاع عن وطنهم وأن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا برعاية أسر الشهداء والمصابين".

يأتي ذلك في إطار اهتمام محافظ أسيوط بالتواصل الدائم مع أسر الشهداء، لتلبية كافة متطلباتهم تقديرا منه لما قدموه للدفاع عن أمن واستقرار الوطن.