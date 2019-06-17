نُقل 9 أطفال من قرية أبو عرصة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، إلى المستشفى المركزي بالدقهلية، إثر عقر كلب ضال لهم، اليوم، لتلقي العلاج.

وقال مصدر طبي، إن الطفال الـ9 وصلوا إلى المستشفى، ادعاء حالات عقر جماعي، وجرى إعطائهم جميعا المصل، وتلقوا العلاج اللازم.

وأشار إلى أنه جرى إخطار إدارة الأمراض المعدية والإدارة البيطرية ونقطة الشرطة، والتعامل مع الحالات المصابة تبعا لبروتكول العلاج المتبع تجاه مثل هذه الحالات.

وأضاف المصدر لـ"الوطن" أن المصل إلى كل من: "أمينة س. ز، 7 سنوات، مريم م. إ، 9 سنوات، صلاح ا. ا، 5 سنوات، جلال س. ا، 12 سنة، إسلام و. ع، 10 سنوات، هاني ط. ع، 10 سنوات، محمد أ. ع، 10 سنوات، محمد ح. ا، 13 سنة، يمني ع. ا، 10 سنوات"، وجميعهم مصابون بخدوش متفرقة في الأيدي والرأس والذراعين والظهر.

يشار إلى أن كلبا ضالا عقر 15 شخصا في مدينة المنصورة منذ يومين، وأحدث حالة من الفزع بين أهالي المدينة، حيث أصاب الأطفال في عدة شوارع.

وشنت مديرية الطب البيطري، حملة، لإعدام الكلاب الضالة في المنطقة، وأعلنت أنها قتلت خلالها نحو 80 كلبا ضالا من بينهم الكلب المتسبب في الحادث.