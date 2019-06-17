قال فلاديمير كولتوفيتش، وزير التجارة البيلاروسي، إنه خلال عامين من زيارة الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو لمصر عام 2017، وجرى عقد 120 لقاء على مستوى الوزراء والخبراء في البلدين، تحقق الكثير من النتائج الإيجابية خلال تلك اللقاءات، كما تمخض عنها زيادة التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 100%.

وأضاف "كولتوفيتش"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، أنه جرت إقامة مشروعات مشتركة في مجالات عديدة بين البلدين سواء في صناعة الجرارات أو آلات الزراعة بشكل عام، كما زادت السياحة البيلاروسية لمصر 4 أضعاف خلال العامين الماضيين.

وأشار وزير التجارة البيلاروسي، إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبلادهم يّمنح دفعة قوية للعلاقات بين البلدين، إذ جرى الحديث عن الموضوعات المتعلقة في الصناعة، وهو هدف مشترك بين البلدين، لذلك تسعى بيلاروسيا لإقامة مشروعات صناعية بالشراكة مع مصر.