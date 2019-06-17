وزير تجارة بيلاروسيا: مصر سوق واعدة وبوابة أفريقيا والعالم العربي

قال فلاديمير كولتوفيتش، وزير التجارة البيلاروسي، إن مصر تُعد البوابة لأفريقيا والعالم العربي، مما يجعلها سوقا واعدة، حيث يعيش في هذه المنطقة مليار ونصف المليار نسمة، مؤكدًا أن مصر علاقتها قوية للغاية مع الدول العربية والأفريقية، وهذا يُساعد على الترويج للمنتجات البيلاروسية بهذه الدول.

وأضاف "كولتوفيتش"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TEN"، أن بيلاروسيا تهدف إلى زيادة تصدير شاحنات البناء وآلات البناء الحديثة البيلاروسية لهذه الدول، وكذلك الآلات التي تستخدم في الزراعة بشكل عام، بجانب مصنع شهير هنا في بيلاروسيا لصناعة الثلاجات.

وأشار إلى أنه يريد ترويج مصر للمنتجات البيلاروسية في الأسواق المصرية والعربية والأفريقية، مؤكدًا أنه خلال العامين الماضيين تم إنشاء 7 شركات مشتركة لمنتجات في مجال صناعة المعدات والآلات الزراعية والجرارات.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهر اليوم الإثنين، إلى العاصمة البيلاروسية "مينسك" فى زيارة رسمية هى الأولى من نوعها لزعيم مصرى.

وشارك الرئيس فى وضع إكليل الزهور بساحة النصب التذكارى بعاصمتها.