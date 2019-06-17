مشاورات لإعلان مدير "مصر السيادي".. واجتماع الصندوق الأسبوع المقبل

قال مسؤول حكومي، إنه من المتوقع انعقاد أول اجتماعات صندوق مصر السيادي خلال أيام، غير أنه أشار إلى أن المشاورات الجارية حاليا لإعلان اسم المدير التنفيذي للصندوق هي التي تؤجل هذا الاجتماع حتى الآن، حيث من المنتظر أن يشهد الاجتماع الأول الاعلان عن اسم مدير الصندوق التنفيذي، متوقعا أن يجري الاجتماع الأسبوع المقبل.

وكانت "الوطن" انفردت في تصريحات سابقة لمسؤول حكومي، أن أول اجتماعات صندوق مصر السيادي ستعقد بعد عيد الفطر، وقبل انتهاء العام المالي في 30 يونيو الجاري.

وسبق أن جرى الإعلان عن قائمة الأعضاء المستقلين بمجلس الإدارة، من بينهم: حسن الخطيب مدير الاستثمار المباشر فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وطارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، ومحمد عباس حسن فايد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك عودة مصر، ونيفين الطاهرى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «داتا شيلد» للاستثمار.