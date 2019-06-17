دهست سيارة مملوكة للنائبة البرلمانية سهير الحادي، مهندساً زراعياً أثناء سيره في أحد شوارع مدينة أبو تيج في أسيوط، فجر الأحد، ما أدى إلى مصرعه، قبل أن تتمكن قوة أمنية من ضبط ابن النائبة ويدعى محمد أسامة (14 عاماً) بعدما أكدت تحريات المباحث الجنائية وأقوال شهود الواقعة أنَّ ابنها كان يقود السيارة.

كان العميد حمدي راشد، رئيس المباحث الجنائية في أسيوط تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو تيج، يفيد بإبلاغ الأهالي عن تعرض أحد الأشخاص للدهس من سيارة مسرعة يقودها طفل على طريق أسيوط- سوهاج الزراعي، فانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص أن السيارة مملوكة للنائبة البرلمانية.

وأشارت تحريات المباحث الجنائية إلى أنَّ المصاب أحمد صلاح طبل، مهندس زراعي، فارق الحياة داخل سيارة الإسعاف، قبل نقله إلى المستشفى، وأنَّ سائق السيارة يدعى محمد أسامة (14 عاماً) طالب في الصف الأول الثانوي.

وقال شهود عيان إنَّ الحادث نتج عن اختلال عجلة القيادة في يد السائق بسبب السرعة الزائدة.

من جهتها، تحفظت أجهزة الأمن على سيارة النائبة، قبل أن يسلم أسامة شندي، سائق، نفسه لمركز الشرطة، وأقر بأنه كان يقود السيارة وقت الحادث، بينما كان ابن النائبة يجلس بجواره، مشيراً إلى أنه لاذ بالفرار خوفاً من بطش الأهالي به، إلا أنه تراجع عن أقواله مرة أخرى فور علمه بوفاة المصاب.

وقال شندي إنه اعترف بارتكاب الحادث رداً لجميل النائبة التي يعمل سائقاً لديها، اعتقاداً منه أنَّ إصابة المهندس طفيفة، فيما تحرر محضر عن الواقعة، قبل أن تأمر النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين بكفالة، لحين استكمال تحريات المباحث الجنائية.