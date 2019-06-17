تفقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم، التجهيزات والتشطيبات النهائية، التي تمت في حديقة الإسعاف، للوقوف على جميع الأعمال بها، استعدادا لافتتاحها خلال الأيام المقبلة.

كما تفقد أعمال الانتهاء من رفع كفاءة المنطقة المحيطة باستاد الإسكندرية بنطاق حي وسط في إطار استعدادات استضافة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأكد محافظ الإسكندرية أن أعمال تطوير الحديقة وإعادة رونقها شهدت مراعاة البعد التراثي لاستاد الإسكندرية، مع الحفاظ على هويتها لجعلها نموذجا جيدا يُحتذى به في الحدائق الأخرى على مستوي الثغر، لافتا إلى وضع آلية للحفاظ على استدامة أعمال التطوير التي تمت بالحديقة.

وأوضح أن أعمال تطوير الحديقة استهدفت زيادة المسطح الأخضر عن الوضع الحالي مع الحفاظ علي جميع أشجار النخيل بعد تهذيبها وتنسيقها، وتغيير شبكة الكهرباء والإضاءة بالكامل بالإضافة إلى تغيير شبكة المياه لتغذية الحديقة، وإعادة تشغيل النافورة المعطلة، وتركيب بردورة جديدة وفقا للكود العالمي، وإنشاء عدد من أماكن الجلوس للمواطنين، بالإضافة إلى تأمين الحديقة من خلال شركة متخصصة للأمن.

جاء ذلك بحضور أحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام المساعد بالمحافظة.