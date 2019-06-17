طالب مصطفى صلاح، شقيق المهندس الزراعي، أحمد صلاح طبل، الذي توفي بعدما دهسته سيارة يقودها ابن نائبة برلمانية في أسيوط، بتطبيق القانون وتسليم المتهم للشرطة.

وقال شقيق المجني عليه، لـ"الوطن"، "كون طفل يقود سيارة ويتسبب في موت رب أسرة ثم يحاولون استخدام سلطتهم وإلصاق التهمة ببريء خطأ شديد في حق الطفل في المستقبل ما دام يرتكب الجريمة ويجد من يحملها عنه".

وأكد محمد أحمد صلاح، نجل المجنى عليه، أن هذه ليست المرة الأولى التي يخرج فيها المتهم بالسيارة و"يسوق أمريكاني ويخمس بها"، مشيرا إلى أن هناك كافتيريا عندما تشاهده يقود السيارة تُدخل الكراسي خوفا على المواطنين، واستطرد، "مشهور في المدينة كلها باستهتاره ذنبنا إيه إحنا نتحرم من والدنا حسبنا الله ونعم الوكيل".