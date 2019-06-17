انتحر شاب بقرية بمركز الدلنجات في البحيرة، اليوم، بتناول حبوب الغلال القاتلة، بسبب معاتبة عمه له على التشاجر مع بعض الأشخاص بالقرية.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الدلنجات، بورود إشارة من مستشفى الدلنجات، بوصول "م.ح"، 33 عاما، مصابا بتوقف حاد في عضلة القلب وهبوط في الدورة الدموية، إثر تناول مادة سامة "حبوب الغلال القاتلة"، وتم تحويله إلى قسم السموم بمستشفى كفر الدوار العام توفي عقب وصوله.

وبسؤال شقيقه "ع.ح.ج"، 27 عاما، أفاد بأن شقيقه تشاجر مع بعض الأشخاص أمام مركز شباب قرية زمران النخل، بسبب خلافات فيما بينهم.

وأضاف شقيق المجنى عليه، "بعد أن احتدمت المشاجرة قام المجنى عليه بالفرار فذهبت والدة أحد الأشخاص من أطراف المشاجرة إلى عم المجنى عليه، ليشكو إليه فقام عمه بمعاتبته، فتناول المجني عليه حبوب الغلال أمام جميع الحاضرين".

حُرر محضر بالواقعة إداري الدلنجات، وبالعرض على النيابة العامة، قرر المستشار عبدالحميد السعيد، مدير نيابة الدلنجات، التصريح بدفن الجثة عقب العرض على الطب الشرعي.