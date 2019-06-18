اختتمت فعاليات كرنفال الغردقة الدولي للفنون، مساء اليوم، بمدينة الغردقة، بحضور اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، والتي أقيمت فعالياته بالممشى السياحي بمدينة الغردقة، خلال الفترة من 10 إلى 17 يونيو الجاري.

شملت فعاليات الكرنفال قيام أشهر الرسامين المشاركين بالرسم على قوارب التزحلق على الأمواج وتم تصميم تشكيلات ومجسمات لونية لتجميل شوارع وميادين الغردقة، وهى الأولى من نوعها في مصر، كما تم تنظيم ورشة رسم للأطفال، بمشاركة الفنانين المشاركين لرسم جدارية 5 أمتار.

وانتهت محافظة البحر الأحمر من أعمال المتحف المفتوح بممشي برومناد أرت، تحت إشراف اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، والمهندس باسل سامي سعد، وتصميم وتنفيذ أوستراكا للفنون، برئاسة الفنان التشكيلي محمد حميدة، حيث تم تجميل الممشي بـ 32 مجسما تشكيليا من تصميم أكبر فنانين النحت من مختلف أنحاء العالم وبأساليب وخامات ومدارس فنية مختلفة.

وشارك في الكرنفال أشهر النحاتين والفنانين التشكيلين فى مصر ودول أجنبية عدة، في مختلف مجالات الفنون التشكيلية، من بينها لبنان وسلوفينيا واليابان وسوريا وكندا والعراق وشمال مقدونيا والأردن وإنجلترا ومصر.

وشاركت من مصر، مي حشمت الديب، وشيرين البارودي، وهيثم الشريف، وابتسام الجيزاوي، وهدى عبدالعزيز، ونيفين إمام، وأسماء مجدي خوري، ومن الأردن، علي العامري، ومارك باتلر من إنجلترا، وباندورا سافكو من مقدونيا، وتشاي ليلي من اليابان، وكليمن بورن من سيلوفينيا، ودوبرويفنا تاتيانا من بيلا روسيا، وساشو زازدوفسكى من شمال مقدونيا، وآخرون.

وأبدى، اللواء أحمد عبد الله سعادته بروعة وجمال الأعمال الفنية التى تم إنجازها، وقدم الشكر للفنانين المشاركين، مشيرًا إلى أن الكرنفال، يأتى ضمن الرؤية المستقبلية لتحسين وتطوير الصورة البصرية والذهنية لمدينة الغردقة، في إطار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مؤكدا سعيه إلى تطوير منطقة الممشى السياحي بالغردقة كونها من المناطق الجاذبة للسائحين.

من جانبه قال الفنان التشكيلى، محمد حميدة، منظم الكرنفال، إن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، والمهندس باسل سامي سعد، رجل الأعمال، قدم دعما لا محدود لنجاح المهرجان الفني العالمي، الذي استضافته مدينة الغردقة، مشيرا إلى أن الكرنفال فرصة جيدة فهو القوى الناعمة لمصر وإيضاح وجه مصر الحضاري وأنها داعمة للسياحة والثقافة.