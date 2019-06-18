ابنة الموسيقار محمد عبدالوهاب: والدي كان مُصابا بـ"الوسواس القهري"

قالت عصمت عبدالوهاب، ابنة الموسيقار الكبير الراحل محمد عبدالوهاب، إن والدها كان يُعاني من مرض "الوسواس القهري"، وكان قلقًا للغاية من أن يمرض في يوم من الأيام، وذلك خلال حوارها في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر".

وأضافت "عبدالوهاب" أنه عندما يعرف أن شخصًا ما مُصاب بالبرد لا يُسلم عليه قط إلا بعد شفائه، خشية من انتقال البرد إليه، حتى وإن كان أحد أبنائه، كما أن كل طعامه كان مسلوقا من أجل تفادي إصابته بأي مرض حسبما كان يعتقد.

وتابعت: "كان عنده هوس المحافظة على صحته ".