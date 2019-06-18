قوات أمريكية إضافية للشرق الأوسط ردا على التهديد الإيراني

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، إن الولايات المتحدة ستقوم بنشر أكثر من ألف جندي أمريكي إضافي إلى الشرق الأوسط ردا على التهديد الإيراني في المنطقة.

وأضاف في بيان لوزارة الدفاع: "إن الهجمات الإيرانية الأخيرة تؤكد مصداقية وموثوقية المعلومات الاستخباراتية التي تلقيناها بشأن السوك العدائي من قبل القوات الإيرانية ووكلائها والتي تهدد أفراد الجيش الأمريكي والمصالح الأمريكية في جميع أنحاء المنطقة"، بحسب "سكاي نيوز".

وكان القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط فرانك ماكنزي، قال إن إيران قررت "التراجع وإعادة الحسابات" ردًا على التعزيزات العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج العربي، ولكنه أكد أنه من السابق لأوانه للغاية استنتاج أن التهديد ولى.

وقال ماكنزي إنه من السابق لأوانه استنتاج أن إيران تخلت عن خططها لشن هجمات محتملة ضد مصالح أمريكية، وأشار المسؤول العسكري إلى أن أن نشر حاملة الطائرات أبراهام لينكولن في شمال بحر العرب وغيرها من المعدات ساعد في تقليص التهديدات الإيرانية.

وأوضح الجنرال أن الولايات المتحدة تبدي قوة كافية "لإثبات الردع" دون إثارة خصمها، قائلاً: "نحن نعمل بجد على السير في هذا الاتجاه".