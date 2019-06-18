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قتلى وجرحى إثر زلزال بقوة 6 درجات ضرب جنوب غرب الصين

قتلى وجرحى إثر زلزال بقوة 6 درجات ضرب جنوب غرب الصين

بالفيديو والصور| بلدان مجموعة مصر: أوغندا.. دولة الغوريلا وفيكتوريا

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مساعد رئيس تحرير "الوطن" يتحدث عن اللحظات الأخيرة لمرسي داخل قفص الاتهام

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سياسيون ليبيون لـ"الوطن": "مؤتمر القوى الوطنية" عبر عن إرادة الشعب

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محلل جزائري لـ"الوطن": المؤسسة العسكرية تتمسك بالحل الدستوري "المناسب"

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تفاصيل لقاءات السيسي بمسؤولي بيلاروسيا.. أشاد بتطور علاقات البلدين

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