قالت وزارة إدارة الطوارئ الصينية، اليوم الثلاثاء، إن 12 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 125 آخرين، إثر زلزال قوته 6.0 درجات على مقياس ريختر ضرب مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، مساء الاثنين.

وبحسب السلطات المحلية، فإن الزلزال ضرب محافظة تشانغنينغ بمدينة ييبين في تمام الساعة 10:55 مساء يوم الاثنين بتوقيت بكين، ورُصد مركز الزلزال، الذي وقع على عمق 16 كم، عند التقاء خط عرض 28.34 درجة شمالا وخط طول 104.90 درجة شرقا، وفقا لمركز شبكات الزلازل الصيني.

وحسب رجال الإنقاذ، فإن انهيار منازل كان السبب في سقوط معظم الوفيات، ويتلقى 53 شخصا العلاج في مستشفيين في تشانغنينغ، بينهم اثنان في حالة حرجة و 6 إصاباتهم بالغة.

وبحسب موقع "الصين" قد أطلقت وزارة إدارة الطوارئ الإستجابة لحالات الطوارئ وأرسلت فريق عمل إلى المناطق المتضررة لتوفير دعم لأعمال الإنقاذ والإغاثة من الكوارث، وقد أرسلت الوزارة ومصلحة الدولة للغذاء والإحتياطيات الإستراتيجية 5000 خيمة و10 آلاف سرير قابل للطي و20 ألف لحاف إلى المناطق المنكوبة بالزلزال .

ووصل فريق مكون من رجال الإنقاذ أرسلتهم جمعية الصليب الأحمر بمقاطعة سيتشوان إلى بلدة شوانغخه في محافظة تشانغنينغ في حوالي الساعة الـ4 صباح اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة الـ1 صباح اليوم الثلاثاء، أدى الزلزال إلى إغلاق طريق سريع رئيسي يربط ييبين مع محافظة شيوييونغ في مدينة لوتشو المجاورة في المقاطعة. كما تم إغلاق بعض الأجزاء من مقاطع طرق أخرى.

وفي مدينة تشنغدو حاضرة المقاطعة، حذر نظام للإنذار المبكر العامة من خلال أنظمة الإذاعة المتعددة قبل حوالي دقيقة واحدة من الزلزال، بينما حذر النظام نفسه المواطنين في مدينة ييبين قبل 10 ثوان من الزلزال، ويستخدم نظام التحذير المبكر فكرة أن موجات الراديو تنتقل بسرعة أكبر من موجات الزلازل.

وقد كشفت بحوث الإنقاذ أن التحذير من زلزال قبل 3 ثوان من وقوعه يمكنه إنقاذ 14 في المائة من الضحايا، بينما تعمل زيادة الوقت إلى 10 ثوان إلى رفع نسبة الإنقاذ إلى 39% من الضحايا، وتعمل 20 ثانية على إنقاذ 63 في المائة من الضحايا.

وحسب مركز شبكات الزلازل الصيني، ضرب زلزال قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر محافظة تشنغنينغ في الساعة الـ7:34 صباح اليوم الثلاثاء، ورُصد مركز الزلزال عند خط عرض 28.37 درجة شمالا وخط طول 104.89 درجة شرقا، وفقا لتقرير أولي من المركز.