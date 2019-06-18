محافظ الفيوم يسلم تعويضات لأسر ضحايا حريق مزارع ماشية بدار السلام

سلّم اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بمكتبه 4 شيكات مالية، بجانب مبلغ عن طريق الدفع الإلكتروني، لأسر ضحايا حريق إحدى مزارع الماشية بقرية دار السلام بمركز طامية، والتي لقي فيها مواطنين مصرعهما، وأصيب 5 آخرين ونفوق 136 رأس ماشية.

حضر اللقاء، إيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، خلال استقبال أسر الضحايا، أمس، وفقا لبيان صحفي، صباح اليوم.

وأكد محافظ الفيوم، أن المحافظة لن تدخر جهدا في الوقوف بجانب الأسر التي تمر بأحداث طارئة، وتعمل على تقديم سبل الدعم اللازم لها، فضلا عن المساعدات التي يتم منحها للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

كان حريقاً هائلاً، اندلع بإحدى مزارع الماشية بقرية دار السلام بمركز طامية، في الرابع من شهر يونيو الجاري، ملك المواطن سيد معوض رشوان، لقي خلالها طالب وفلاح مصرعهما، وأصيب 5 آخرين، ونفقت 136 رأس ماشية، في حريق نشب بـ4 حظائر للمواشي كبيرة متجاورة، بعزبة الخزان بقرية كفر محفوظ بمركز طامية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.