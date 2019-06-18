قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن جميع برامج الوزارة تدور حول قضية الزيادة السكانية لمواجهة هذه المشكلة، نظرا لأن الوزارة معنية ببرامج الحماية والفقر.

وأضافت أنه في برنامج الدعم النقدي مثلا يتضمن مشروطية التعليم والصحة ومنع عمالة الأطفال، وأن لا يكون الطفل مصدر رزق للأسرة، فتحصل الأسرة في برنامج تكافل على دعم شهري 350 جنيها، بجانب دعم 120 جنيه للطفل في مرحلة الثانوي، و100 جنيها في المرحلة الإعدادية، و80 جنيها في المرحلة الابتدائية، فحاليا يتم تطبيق اقتصار صرف الدعم النقدي على طفلين فقط بالنسبة للأسر الجديدة في البرنامج، كما يخرج الطفل من البرنامج عند بلوغ سن الـ18 عاما.

جاء ذلك خلال عقد المؤتمر السنوي الـ20 للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، تحت عنوان "السكان وتحديات التنمية المستدامة"، ويستمر على مدار يومي 18 و19 يونيو الجاري.

وأضافت "والي" أن الوزارة تقوم بالعديد من من البرامج المختلفة من أجل مواجهة قضية الزيادة السكانية، منها مشروع "2 كفاية"، وهناك 100 جمعية أهلية شريكة في المشروع، وذلك تطبيقا للاستراتيجية المنظبطة للسكان التي أقرها رئيس مجلس الوزراء، وتحت رعاية رئيس الجمهورية، لافته إلى أن هذه الاستراتيجية لها مدخل واضح وهي استعادة دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني في القضية السكانية، لكونها قضية أمن قومي.

وتابعت أنه تم افتتاح العديد من العيادات لتنظيم الأسرة بالتعاون مع وزارة الصحة كمرحلة أولى في المحافظات الأكثر تعدادا في السكان، وتردد على هذه العيادات 17 ألف سيدة، وأن 61% منهم يستخدمون وسائل للتنظيم، وأنه تم الاستعانة بطبيبات متخصصة في النساء والتوليد، وممرضتين لكل عيادة، وتم تدريبهم مع منحهم حوافظ مالية مجزية.

وأوضحت "والي" أنه يتم عمل حملات طرق الأبواب لتوعية الأسرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة، واستنادا للتطوير يتم القيام بـ350 ألف زيارة طرق أبواب شهريا، وتسمى "حملة الزن" في المحافظات العشر الأعلى خصوبة، كما تم إطلاق حملة إعلانية لمشروع "2 كفاية"، من خلال توزيع عدد من المنشورات كتنوية في محطات المترو وفي الشوارع والمستشفيات، بالإضافة إلى إنتاج 60 حلقة قصيرة بعنوان "دقيقة أسرية"، تذاع على إذاعة القرأن الكريم خمس مرات في اليوم.

وشددت خطورة قضية السكان باعتباراها أمن قومي، فاستراتيجية السكان مرتبطة باستراتيجية مصر في 2030، وكل الوزارات مشتركة فيها كل في تخصصه، كما أن وزارة الشباب توعي السكان من خلال مراكز الشباب ووزارة الأوقاف من خلال التوعية في المساجد، بالإضافة لشراكة الكنيسة القبطية معها حتى تتحقق التنمية، بجانب إطلاق برنامج "مودة"، لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، وكذلك برنامج "وعي" للتوعية بالقضية السكانية وأثرها على التنمية.