يفتتح الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، ندوة بعنوان "علي مشرفة.. رائد النهضة العلمية"، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم الثلاثاء القادم، بمكتبة الإسكندرية.

تدور محاور الندوة حول حياة العالم المصري الدكتور علي مصطفى مشرفة الزاخرة بالأبحاث العلمية الغزيرة في مجال الفيزياء والرياضيات التطبيقية، والإضافات القيمة وغير المسبوقة في هذا المضمار والتي سبق بها إيقاع عصره، مما أكسبه مكانة متفردة ليس على المستوي الوطني فحسب بل على مستوى العالم، وذلك بشهادة جهابذة علماء العالم حينذاك.

وتكرم الندوة الدكتورة سلوى علي مشرفة، كريمة العالم الراحل وأستاذة الكيمياء في المركز القومي للبحوث، والدكتور عادل مشرفة الأستاذ المتفرغ في الرياضيات التطبيقية بكلية العلوم بجامعة القاهرة، لإهدائهما مكتبة الاسكندريةً مجموعة قيمة من مؤلفات الدكتور مشرفة ومذكرات بخط يده، والعديد من الوثائق والأوراق الشخصية الخاصة به. كما تنظم المكتبة على هامش الندوة معرضًا مصغرًا يضم بعضًا من تلك المتعلقات النادرة.

وتشهد الندوة أيضًا تكريم المجموعة الفنية التي أعدت العمل الدرامي: "مشرفة .. رجل من هذا الزمان"، والتي ستشارك في أعمال الندوة، وهم: المخرجة القديرة إنعام محمد علي، والكاتب والسيناريست محمد السيد عيد، والفنان أحمد شاكر مدير المسرح القومي، والمونتير ياسر عبد اللطيف، والدكتورة لطيفة سالم أستاذة التاريخ الحديث والمعاصر التي قامت بالمراجعة التاريخية للعمل الدرامي.