"التضامن" تستعين بـ66 طبيبة على المعاش في عيادات "2 كفاية"

قالت راندا فارس منسق "2 كفاية"، إنّ المشروع استعان بنحو 66 طبيبة وممرضة محالين على المعاش، للعمل في العيادات الأهلية ببرنامج "2 كفاية"، للتواصل مع السيدات المستفيدات من تكافل، الذين رفضوا التواصل مع العيادات بسبب عدم وجود طبيبات سيدات، وفقا لعاداتهم وتقاليدهم.

جاء ذلك في تصريحات خاصة على هامش عقد المؤتمر السنوي العشرين للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، تحت عنوان "السكان وتحديات التنمية المستدامة"، ويستمر على مدار يومي 18 و19 يونيو الحالي، لمناقشة معدلات الزيادة السكانية وأثرها على التنمية، بحضور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور هشام مخلوف رئيس الجمعية المصرية للإحصاء، والدكتور حسام بدراوي رئيس مؤسسة بدراوي للتعليم والتنمية، والدكتورة نادية حليم مقررة المؤتمر، والعديد من الخبراء والمتخصصين في المجال على مدار جلسات المؤتمر.