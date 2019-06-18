مدبولي: ما تحقق في قطاع الكهرباء بمصر خلال 5 أعوام قصة نجاح حقيقية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، داتوك مارك لينج الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إيدرا باور، التي تعمل في مجال الكهرباء، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة.

وأشاد رئيس الوزراء خلال اللقاء بالتعاون مع شركة إيدرا باور، التي تعمل في مصر منذ نحو 15 عاما، مؤكدا أنّ ما تحقق في مصر على مدار الأعوام الخمسة الماضية في مجال الكهرباء يُعد قصة نجاح حقيقية، بعد نجاح مصر في القضاء على مشكلة عجز التيار الكهربائي وتحقيق فائض في الطاقة الكهربية.

داتوك مارك لينج: نتطلع لزيادة استثماراتنا في مصر.. والشراكة معها نموذجا للنجاح

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة إيدرا باور، عن اهتمام الشركة بالسوق المصري باعتباره أحد أهم أسواقها الاستثمارية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنّ الغالبية العظمى من العاملين في الشركة من المصريين، وأنّ علاقات الشراكة مع مصر تمثل نموذجا للنجاح.

وأضاف لينج أنّ شركة إيدرا باور تتطلع إلى زيادة استثماراتها في السوق المصري من خلال مقترح شراء وإدارة إحدى محطات الكهرباء التي أنشأتها شركة سيمنز، بما يسهم في تقليل الأعباء والمستحقات عن كاهل الحكومة، ونقلها للشركة التي تدير المحطة.

وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنّ مدبولي رحب بدراسة العرض المقدم من شركة إيدرا باور، جنبا إلى جنب مع باقي العروض التي تلقتها وزارة الكهرباء من شركات أخرى، من أجل التوصل لاتفاق يخدم مصالح مصر ويسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، ويقلل أعباء الحكومة ولا يؤثر في الوقت ذاته على آليات تقديم الخدمة للمواطنين.