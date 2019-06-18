تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، اليوم، من ضبط ثلاثة من العناصر الإجرامية، لقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم بدائرتي قسمى شرطة العامرية ثان وبرج العرب.

أكدت تحريات ضباط البحث الجنائي، أن أحد المتهمين سبق اتهامة في قضية "مخدرات". وضبط رجال الأمن بحوزتهم 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام، و7500 قرص لعقار التامول المخدر، و3 هواتف محمولة، ومبلغ مالي.

أخطرت النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.