لقي طفلين مصرعهما غرقًا بعدما جرفتهما الأمواج، اليوم، بشاطئ أبو قير شرق الإسكندرية، فيما جرى إنقاذ آخر من الموت.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد غرق شخصين بشاطئ أبو قير، بدائرة القسم.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة المنتزه ثان وبرفقتهم إدارة الحماية المدنية "قوات الإنقاذ النهري" بمعداتهم وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص غرق كلًا من "عوض. م. ف"، 15 عامًا، و"طلعت. م. أ"، 15 عامًا، وشهرته "رامي"، مقيمين بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وإنقاذ زميلهم الثالث ويدعى "سيف. ت" 17 عامًا، جميعهم لاعبي كرة قدم.

وبسؤال "م. ال"، مدير أكاديمية رياضية، قال إن الأطفال طلبوا الذهاب إلى الشاطئ المشار إليه عقب لعب مباراة كرة قدم مع نادي المجد بالمكس، إلا أن الأمواج جرفت ثلاثة منهم، قبل أن يتم إنقاذ أحدهما وغرق الاثنين الآخرين.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الطفلين المفقودين، وجرى نقل الثالث إلى مستشفى أبو قير العام ووضعه بوحدة العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم.

أخطرت النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، وأمر المستشار أشرف المغربي المحامي العام لنيابات المنتزه بدفن جثتي الطفلين بعد تشريحهما وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.