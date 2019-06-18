بالصور| ضبط 90 مخالفة وإزالة 125 حالة إشغال للباعة الجائلين في أسوان

شهدت الشوارع والأسواق الداخلية بمدينة أسوان، اليوم، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وضبط المحلات والكافتيريات المخالفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان أثناء جولاته الميدانية بإعادة الإنضباط للشارع الأسواني.

وقال العميد أيمن رضا، رئيس مركز ومدينة أسوان، إن الحملة نجحت في تنفيذ 4 قرارات غلق، مع ضبط 90 حالة مخالفة، بجانب تحرير محضري بيئة و3 محاضر إشغال طريق، علاوة على إزالة 125 حالة إشغال من الباعة الجائلين.

وأشار إلى أن الحملة شارك فيها العاملون بالوحدة المحلية وحي غرب، بالإضافة إلى شرطة ومباحث المرافق العامة.