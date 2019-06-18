استمع اللواء سعيد حجازي، نائب محافظ أسوان لمطالب وشكاوى 50 مواطنا ومواطنة، بحضور مديري الصحة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم ومبادرة "مشروعك"، بالإضافة إلى رئيس مركز ومدينة أسوان ومسؤولي شركتى الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، فضلا عن ممثلى الجمعيات والمؤسسات الخيرية.

كلف اللواء سعيد حجازي، خلال اللقاء الأسبوعي بالمواطنين، اليوم، مسؤولي التربية والتعليم، بسرعة التواصل والتنسيق مع الوزارة، بجانب تشكيل لجنة متخصصة لدراسة والفحص الدقيق لجميع شكاوى أولياء الأمور بتضررهم من عدم قبول أبنائهم في المدارس الموجود بها أشقائهم، تمهيدا لإيجاد الحلول المناسبة لكل حالة مراعاة للظروف الأسرية وبما لا يتعارض مع اللوائح والقوانين المنظمة لآلية القبول والنقل، بالإضافة إلى دراسة شكوتين من المواطنين تتعلق بتحويل أبنائهم من مدارس التعليم الخاص إلى المدارس الحكومي.

وأكد مدير التربية والتعليم أن التحويل متاح لمدارس واي كركر، من أجل تخفيف الضغط والكثافة الطلابية بباقي مدارس مدينة أسوان، كما أنه من ضمن شروط وقواعد قبول التلاميذ الجدد بالمدارس هو مراعاة التوزيع الجغرافي، والذي يضمن للأطفال التحاقهم بأقرب مدرسة لمنازلهم، حفاظا على سلامتهم وحمايتهم من التعرض للحوادث سواء على الطرق الرئيسية أو خطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى تحقيق التوازن في الكثافة بين جميع المدارس.

كما أعطى سعيد حجازى توجيهاته لمسئولى التضامن الاجتماعى لتقديم الدعم المادى المناسب وصرف معاشات تكافل وكرامة لـ3 مواطنين، بجانب توفير المساعدات المادية والعنية لـ3 آخرين من خلال التنسيق مع المؤسسات الخيرية، بعد إجراء الدراسة والبحث الاجتماعي اللازم لهذه الحالات، للتأكد من استحقاقهم لهذه الإعانات لمساعدتهم على توفير احتياجاتهم المعيشية بالشكل المطلوب، موجها مدير عام الصحة بتوفير علاج على نفقة الدولة لـ3 من الحالات المرضية، بعد توقيع الفحص والكشف الطبى واستيفاء كل المستندات اللازمة مراعاة لظروفها الاجتماعية والأسرية.