دشن اللواء سعيد حجازي، نائب محافظ أسوان، والدكتور أحمد غلاب، رئيس الجامعة، اليوم، مبادرة شبابية طلابية في كلية الآثار تحت عنوان "عش بإيجابية"، وتأتي تفعيلا لمبادرة "قادرون باختلاف" لذوي الإعاقة والقدرات الخاصة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وافتتح نائب المحافظ ورئيس الجامعة المركز التدريبي لذوي الاحتياجات الخاصة، ليأتى ذلك ضمن المهرجان، الذي تم تنظيمه بهذه المناسبة على خشبة مسرح الجامعة بمدينة أسوان الجديدة، بحضور عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة وأسرهم.

وفى كلمته نقل نائب المحافظ تحيات اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان للحاضرين، مؤكدا أن مبادرة "قادرون باختلاف" لرئيس الجمهورية تؤكد أن المجتمع يقدر قيمة أبنائه وبناته من هذه الفئة المتميزة تكريسا لقيمة الاجتهاد والعمل الجاد وتعبيرا صادقا عن إيماننا بدورهم الهام فى بناء الدولة العصرية الحديثة ليساهم كل ذلك فى الوصول للأهداف المرجوة من خلال دمج أبنائنا وبناتنا من ذوى القدرات الخاصة فى شتى مجالات الحياة بإستثمار قدراتهم ومواهبهم فى تحقيق النهضة التنموية المنشودة فى كافة القطاعات الخدمية.

وأشاد اللواء سعيد حجازي بذوي القدرات الخاصة لما يحققوه من نتائج مبهرة فى مجالات متعددة مما يثبت مدى قدرتهم على تحدي الصعوبات، مشيرا إلى أن أصحاب القدرات الخاصة هم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الأسواني، كما أنهم دائما يمثلون لنا نموذجا مشرفا في الإصرار والعزيمة بقدراتهم ومواهبهم الفذة.

وقدم نائب المحافظ شكره لجامعة أسوان على تنظيم هذا المهرجان الهادف والحيوي، الذى شهد أيضا إطلاق مبادرة "عيش بإيجابية " ليكون ذلك بمثابة محطة هامة نحو تحقيق المزيد من المكاسب لهذه الفئة المتميزة من أبناء المجتمع الأسواني، وبما يساهم في الوقت نفسه، في رفع مستوى الوعي والطرق المثلى للتعامل معها، لدمجهم في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم تتسم بالاستقرار والأمان الأسري والمعيشي.

وشهدت فعاليات المهرجان قيام نائب المحافظ ورئيس الجامعة بتكريم الطلاب المتميزين من ذوى الاحتياجات الخاصة وتسليمهم شهادات التقدير، كما تم خلال الفعاليات تقديم العديد من الفقرات الفنية والشعرية، التى شارك فيها شباب الجامعة وأيضا شباب مديريات الشباب والرياضة والثقافة بالمحافظة.