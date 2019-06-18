قال جمال شوقي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس لجنة الشكاوى بالمجلس، إنه في حال ثبوت التهمة الموجهة لأحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق المقاصة ونجم الزمالك السابق يستطيع المجلس، وطبقا لما يتراءى له من تأثير المخالفة على قطاع كبير من المصريين بشكل يسيئ إليهم، توقيع أي من الجزاءات المنصوصة بلائحة الجزاءات، ومن بينها غرامة مالية تصل إلى نصف مليون باعتبار المخالفة تمثل حضا على الكراهية.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه يمكن للمجلس إحالة الأمر برمته إلى النائب العام لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذه الحالة، مع العلم أن مثل هذا النوع من الجرائم عقوبته الحبس الوجوبي، فضلا عن إغلاق صفحته الشخصية.

وأشار شوقي إلى أنه إذا أنكر ميدو التهمة باعتبار أنه يمكن أن يكون هناك "هاكر" استغل صفحته، ففي هذه الحالة يجري التحقيق في هذا الأمر، فيما إذا كان قد جرى دخول الصفحة من جانب آخرين، وذلك بالاستعانة بجهاز تنظيم الاتصالات، وإبلاغ السلطات المختصة ومنها النائب العام ووزارة الداخلية ومباحث المصنفات الفنية.

وأضاف شوقي أن ميدو، سيمثل غدًا الأربعاء أمام لجنة التحقيق بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وأوضح أنَّه سيحضر التحقيق مجموعة من المحامين و3 من أعضاء المجلس وشخصية قضائية رفيعة المستوى، للتحقيق معه فيما نُسب إليه من الإساءة لجمهور كرة القدم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأرسل المجلس الأعلى للإعلام استدعاءً رسميًا لـ"ميدو"، أمس، قائلاً: إنَّ ذلك جاء بمناسبة نشر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عبر "فبس بوك" المنسوبة إلى لاعب كرة القدم السابق أحمد حسام –وشهرته (ميدو)- مواد تحمل سبًا وقذفًا وتتعارض مع الآداب العامة وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع والتي من شأنها إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية وخاصة جماهير كرة القدم.

وبدوره، أرسل المجلس الأعلى للإعلام خطابًا إلى جهاز تنظيم الاتصالات للاستفسار عما إذا حدث اختراق لصفحة ميدو لحسابه على "فيس بوك" من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية معه.