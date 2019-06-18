لقي تلميذان مصرعهما، اليوم، إثر سقوط سيارة - قيادة أحدهما - داخل ترعة نجع حمادي على الطريق الزراعي الغربي بدائرة مركز المراغة في سوهاج.

تلقي اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بسقوط سيارة بترعة نجع حمادي على الطريق الزراعي الغربي بناحية الراعي، فانتقل مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهرية، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة "أحمد.م.ر"، 14 عاما تلميذ بالمرحلة الإعدادية ويقيم بدائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده، وسقطت داخل الترعة المجاورة للطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة، "عبدالعال.ا.ر"، 13 عاما تلميذ، ويقيم بذات الناحية مستقل السيارة، فتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفي المركزي، وحُرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثتين.