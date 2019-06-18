فنادق ومطاعم ومزارات.. دليلك لزيارة الإسكندرية أثناء بطولة أمم أفريقيا

تمتلئ مدينة الإسكندرية بالعديد من المزارات السياحية والتاريخية والثقافية التي تعبر عن مختلف الحضارات القديمة التي شهدتها مدينة الإسكندرية عبر العصور المختلفة، لتصبح واحدة من أفضل الوجهات السياحية في مصر.

ومن المقرر أن تستضيف المدينة إحدى مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، على ستاد الإسكندرية.

وتستعرض "الوطن" أبرز المناطق الأثرية والسياحية بالمدينة:

قلعة قايتباي

من أشهر معالم الإسكندرية، فهي تقع غرب الطريق الرئيسي للإسكندرية، وتطل على ساحل المدينة، وتعتبر واحدة من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم.

وداخل القلعة يمكنك الاستمتاع بالسير في الغرف المشيدة من الحجر التي تملأ أرجاء القصر، كما يمكنك الاستمتاع بمنظر البحر الذي يحيط بالقلعة من 3 جهات، ومشاهدة الأسوار والبرج الرئيسي من الناحية الشمالية الغربية.

كوبري ستانلي

ويقع كوبري ستانلي، في منطقة ستانلي بحي شرق الإسكندرية، وتم بناءه لتحسين سيولة المرور على كورنيش الإسكندرية، ويتميز بجمال التصميم حيث يشبه تصاميم القصور الملكية، فضلًا عن الإضاءة الساحرة ليلًا والتي جعلت منه منطقة سياحية يقصدها الزوار.

حدائق المنتزه

وتعد حدائق المنتزه، عبارة عن مجموعة من الحدائق الغنية بالأشجار والزهور، وتقع في حي المنتزة شرق مدينة الإسكندرية، وبها 5 شواطئ للسباحة بينهما شاطئان خاصان إضافة إلى قصر المنتزة الملكي، وقصر السلاملك، وتتميز حدائق المنتزة بأشجارها العتيقة وأحواض زهور نادرة.

ويوجد بالحدائق مطاعم ومركز سياحي متكامل وملاعب وشاليهات، كما تمتلئ المنتزة بأشجار النخيل الشاهقة، والزهور المتفتحة، تمكنك من الحصول على بعض الهدوء بعيدًا عن زحمة المدينة.

عمود السواري

كما يقع بحي كرموز، عمود السواري، ويعتبر من أهم المزارات السياحية الأثرية بالإسكندرية، حيث أقيم العمود فوق تل باب سدرة بين منطقة مدافن المسلمين الحالية وبين هضبة كوم الشقافة الأثرية، ويشبة في ارتفاعة صواري السفن لذلك سمي بعمود السواري.

متحف كفافيس

ويقع متحف كفافيس في محطة الرمل، حيث كان فى الأصل منزل ثم تحول إلى متحف يضم مقتنيات الشاعر اليوناني قسطنطين كفافيس، ويضم أيضًا قناع الدفن الخاص بكافايس وأثاث وهدايا من الكنيسي اليوناني ومؤلفاتة وشرائط تحوي قصائدة الملحنة ونصوص مكتوبة بخط يده.

سوق زنقة الستات

ويعد سوق زنقة الستات، أحد الأسواق ذات الشعبية بالإسكندرية، فهو يمتد عبر الشوارع الجانبية ويتجه غربًا من ميدان الجندي المجهول وسط المدينة، ويوجد به كل شيء من اكسسوارات وحلي وفضيات، والأقمشة والحرير ومستلزمات العرائس.

ومن أبرز الأماكن التي يتوافد إليها السياح من كل أنحاء العالم على اختلاف جنسياتهم، لشراء الهدايا التذكارية لأقاربهم.

الكورنيش

ويمتد الكورنيش على طوله الكافتيريات، فضلًا عن انتشار الباعة والمأكولات الشهيرة لكورنيش الإسكندرية مثل "الذرة المشوى"، و"الترمس" والمحمصات وحمص الشام.

الأنفوشي

كما يمتد الأنفوشي بداية من قلعة قيتباي ويطل على الساحل بأكمله، ويمتلأ بالمطاعم التي تقدم أشهى المأكولات البحرية، ما يمكنك من الاستمتاع بالمنظر الساحر لساحل الإسكندرية، مع الاستمتاع بجو البحر.

المرسى أبو العباس

ويقع المرسي أبو العباس في حي الجمرك، ويعتبر أحد أقدم وأشهر المساجد التي بنيت في الإسكندرية، ويتميز بقبابه المميزة الشكل، وأهم ما يميز المسجد الزخرفة ذات الطراز العربي والأندلسي.

متحف الأحياء البحرية

ويعتبر متحف الأحياء البحرية من المتاحف التثقيفية والترفيهية، ويضم مجموعة من الأحواض التي تحتوي على بعض الأسماك البحرية والزواحف التي تعيش بالماء المالحة وأخرى من أنواع الأسماك التي تعيش بالمياه العذبة.

كما يضم بعض أنواع النباتات والأصداف التي تتواجد بالمياه سواء مياه البحار أو الأنهار، ويوجد جزء من ذلك المتحف يحتوي على بعض الأسماك والكائنات البحرية التي تم تحنيطها كالهيكل العظمي لإحدى أسماك القرش.

ومن أبرز فنادق الإقامة في الإسكندرية الآتي:

فندق القاضي

ويبلغ متوسط الإقامة لليلة بالفندق 218 جنيهًا، حيث يقع فندق القاضي على بعد 2.2 كيلومتر من استاد الإسكندرية، ويوفر هذا الفندق ذو النجمتين مكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة وخدمة الغرف، وتحتوي الغرف على تلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية.

فندق فؤاد

وتبلغ قيمة إقامة الليلة 352 جنيهًا، ويقع فندق فؤاد في الإسكندرية، ويقدم غرفًا مشرقة مع شرفة مطلة على البحر، وتشمل المرافق مطعمًا وصالة مشتركة وخدمة الواي فاي المجانية في المناطق العامة.

فندق النصر

ويبلغ متوسط الإقامة لليلة بالفندق 403 جنيهات، ويقدم فندق النصر غرفًا بحمامات خاصة وغرفًا بحمامات مشتركة، وتحتوي جميع الغرف على شبكة واي فاي مجانية، ويقع في الإسكندرية على مسافة 300 متر من محطة الرمل.

Karnak Hotel

وتعد متوسط إقامة الليلة بالفندق 436 جنيهًا، ويقع فندوق الكرنك على بعد 1.5 كيلومتر من استاد الإسكندرية، ويوفر مكان الإقامة مكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة وخدمة الغرف للضيوف.

فندق فيليب هاوس

كما تبلغ قيمة الليلة بالفندق 495 جنيهًا، ويقع فندق فيليب هاوس في مبنى تاريخي منذ عام 1934، حيث يتميز بموقع على شاطئ البحر بمدينة الإسكندرية، ويوفر الفندق مطعمًا مع خدمة الغرف على مدار الساعة.

فندق إيسترن المنتزه

وتبلغ متوسط قيمة الليلة بالفندق 2282 جنيهًا، ويعتبر فندق إيسترن المنتزه عصريًا شرقيًا فاخرًا، ويقع بالقرب من حدائق المنتزه الملكي وشاطئ المعمورة ومنطقة أبو قير التاريخية، كما يوفر الفندق خدمة الواي فاي مجانًا وتلفزيون مع قنوات عالمية، وتتميز بعض الغرف بمنطقة للجلوس حيث يمكن للضيوف الاسترخاء فيها بعد قضاء يوم حافل.

ومن أبرز المطاعم التي يمكن تناول الوجبات المميزة بها الآتي:

مطعم ‪Fish Market

ويقع مطعم الأسماك على كورنيش الإسكندرية ويقدم الوجبات والمأكولات البحرية بأسعار متوسطة.

Sea Gull

ويقع مطعم "سي جل" بمنطقة العجمي ويقدم المأكولات والوجبات البحرية.

مطعم بلبع للمشويات والأسماك

ويقع مطعم بلبع في منطقة سيدي جابر، ويقدم العديد من أصناف المشويات والأسماك مع الأرز البسمتي والعصائر.

كبدة الفلاح

ويقدم مطعم كبدة الفلاح، ساندوتشات الكبدة الشعبية مع الفلفل والليمون، ويمكنك تناولها بالمطعم أو "تيك أواي"، يوجد المطعم في منطقة محطة الرمل.

مطعم مينوش

ويقطع مطعم مينوش جميع أنواع البيتزا الإيطالي بأنواعها المختلفة، ويقع في شارع الجيش بالإسكندرية.

مطعم بوتستا

ويقع مطعم بوتستا في شارع المعسكر الروماني، ويقدم جميع أنواع المكرونات بالإضافة إلى البطاطس والبيتزا، وتتراوح الأسعار من 18 إلى 38 جنيهًا.

مطعم عبدالمجيد للمشويات والأسماك

ويقدم مطعم عبدالمجيد منيو متنوع للمشويات والأسماك والمطبخ الشرقي، فضلًا عن الحلويات والمشروبات، ويقع بمنطقة سموحة.