السيطرة على حريق محدود بشونة للكتان في ميت هاشم بالغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، اليوم، من السيطرة على حريق بشونة للكتان بقرية ميت هاشم بدائرة مركز سمنود، بسبب حدوث ماس كهربائي بشكل مفاجئ، وتم الدفع بـ3 سيارات مطافئ وإخماد نيران الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز سمنود يفيد بوورد بلاغ من شرطة النجده يفيد باندلاع حريق بشون الكتان بنطاق قرية ميت هاشم بدائرة مركز سمنود.

وانتقلت القيادات الأمنية، تحت إشراف الرائد أحمد عيسى، رئيس مباحث مركز سمنود، والعقيد أحمد العيدروسي، مأمور مركز سمنود وقوات من الشرطة السرية والنظامية، إلى مكان الحريق، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة بـ3 سيارات مطافئ وتم إخماد نيران الحريق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر مجضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث.