عاجل| ترامب: واشنطن مستعدة لكافة الاحتمالات مع إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن مستعدة لكافة الاحتمالات مع إيران، وتنتظر ماذا سيحدث- بحسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن أن قرار نشر ألف جندي أمريكي إضافي في الشرق الأوسط، جاء لردع إيران عن ارتكاب أي عدوان آخر في المنطقة.

وقال بومبيو، في كلمة له خلال زيارته مقر القيادة المركزية الأمريكية في ولاية فلوريدا، أوردتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن غرض زيارته التي التقى خلالها بقائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي الجنرال كينيث ماكنزي، هو التأكد من وجود تنسيق شديد بين وزارتي الخارجية والدفاع حول العديد من القضايا الواسعة، مشيرا إلى أنهما ناقشا التوترات الجارية في خليج عمان، كما تحدثا عن قضايا أخرى.

وأضاف بومبيو أنه أجرى نقاشات موسعة على مستوى العمليات التكتيكية والاستراتيجية في العمل بين مؤسسة الخارجية والدفاع للتأكد من أنه عند تقديم خيارات أو بدائل أو توصيات للرئيس ترامب، يتم فعل ذلك بشكل متماسك ومتسق، يجعل الرئيس على دراية كاملة بالتحديات، والفرص المتعلقة بالقرارات التي يتخذها.

ولفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه تحدث حول التحديات في إيران، كما تطرق إلى قرار القيادة المركزية والقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر ألف جندي أمريكي إضافي في الشرق الأوسط للتأكد من أنهم في الموقع لفعل الشيء الصحيح "وهو مواصلة العمل لاقناع جمهورية إيران بأننا جادون وردعها عن ارتكاب أي عدوان أخر في المنطقة".

وقال بومبيو إن مهمتنا منذ بداية هذه الإدارة الأمريكية هو إقناع النظام الإيراني بعدم المضي قدما في برنامجه النووي، وعدم الانخراط في كل الأنشطة المؤذية حول العالم، مضيفا أنه تم وضع حملة الضغط، المستمرة منذ عام وشهرين حتى الآن، ووصفها بأنها حملة "فاعلة للغاية" لكي نقنع إيران أن التصرف بهذه الطريقة لا يصب في مصلحتها.

وأشار إلى أن الجميع يعلم أن إيران لم تتصرف بهذه الطريقة منذ عامين ونصف أو 5 أعوام فحسب بل 40 عاما من النشاط الإيراني الذي أوصلنا إلى هذه النقطة، مؤكدا أن إعادة تأسيس الردع يعد تحديا، ولكن الإدارة الأمريكية مستعدة له وقادرة عليه.

وأضاف بومبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يرغب في الحرب، ولكن في الوقت ذاته سيفعل كل ما هو ضروري لحماية المصالح الأمريكية في المنطقة.

وأكد أنه سيواصل توفير المزيد من المعلومات بشأن هجوم خليج عمان، مشيرا إلى أنه لا ينبغي التركيز على هذين الهجومين فقط، فمنذ بداية شهر مايو كان هناك أكثر 12 حادثا مختلفا لهجمات إيرانية في المنطقة، بعضها تم إحباطه بنجاح والبعض الآخر لم يتم إحباطه بنجاح فأحدث تأثيرا.

كما أكد بومبيو أنه سيواصل العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أن الكثير من الدول من بينها الصين وكوريا الجنوبية واليابان وإندونيسيا تريد أن تضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز لأن لديها مصالح كبيرة فيه.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للقيام بدورها، لكن على كل دولة لديها مصالح عميقة أن تحمي هذا الطريق البحري، حتى يمكن للطاقة أن تتحرك حول العالم، ولكي يتم حماية اقتصادات تلك الدول.

وقال بومبيو: ينبغي أن نتأكد أن لدينا لإمكانات للرد على إيران إذا اتخذت قرارا سيئا، أو قررت الإضرار بالمصالح الأمريكية، أو المضي قدما في تطوير برنامجها النووي.