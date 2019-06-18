أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، تعيين وزير الجيش مارك اسبر، وزيرًا للدفاع بالوكالة مكان باتريك شاناهان، في خضم التوتر بمنطقة الشرق الأوسط.

وكتب ترامب في تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان، الذي قام بعمل رائع، قرر التخلي عن آلية المصادقة على تعيينه وزيرًا أصيلًا للدفاع، لتخصيص مزيد من الوقت لعائلته".

وأفادت صحيفة "يو إس أيه توداي"، بأن مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" يحقق في إطار آلية المصادقة، بشأن اتهامات بعنف منزلي تعود لعام 2010 بحق شاناهان المطلّق حالياً.

وأضاف ترامب: "أشكر باتريك لعمله الممتاز وسأعيّن وزير الجيش مارك اسبر، وزيرًا جديدًا للدفاع بالوكالة".

وعُين شاناهان الذي كان يشغل منصب المسؤول الثاني في البنتاجون، وزيرًا للدفاع بالوكالة خلفًا للجنرال السابق في مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" جيم ماتيس، بعد استقالته في كانون ديسمبر.

ويدير البنتاجون، منذ مطلع العام، وزير بالوكالة لم يصادق على تعيينه مجلس الشيوخ.

وكان اسبر الذي شغل منصب مدير شركة "رايثيون" للدفاع الجوّي، مكلفًا منذ نوفمبر 2017 بتجنيد وتجهيز وتدريب 1.4 مليون جندي من القوات البرية الأمريكية.