عقد حزب الحرية المصري، اجتماعا طارئا مساء اليوم، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، للرد على تصريحات رجب طيب أردوغان.

واتفق خلال الاجتماع، قيادات وأعضاء الحزب، رفضهم وبشكل قاطع لتصريحات أردوغان بشأن وفاة محمد مرسي، مؤكدين أن دكتاتور تركيا أصيب بالهوس والجنون بعد فشله في تحقيق حلمه بالخلافة العثمانية.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، في تصريحاته للصحفيين عقب الاجتماع الطارئ، مساء اليوم، إن هناك حالة من الغضب والاستياء الشديدين من جميع الحاضرين وجموع الشعب المصري بسبب تصريحات ديكتاتور تركيا.

وأضاف أن أردوغان تناسى ما يقوم به داخل تركيا من أعمال قمع وسجن لمعارضيه واتجه إلى شن هجوم ضد مصر وقائدها وشعبها، مؤكدًا أن هناك عددا من قيادات حزب الحرية طالبوا خلال هذا الاجتماع تكليف اللجنة القانونية والدستورية بالحزب بمقاضاة أردوغان لتقديمه إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية على جرائمه الإرهابية التي ارتكبها داخل عدد من الدول العربية.

وأوضح أن أردوغان بعد سقوط جماعة الإخوان الإرهابية اتجه إلى الهجوم الحاد ضد مصر وشعبها وقائدها في محاولات فاشلة منه لتشويه صورة مصر خارجيا ولكن العالم كله أصبح على وعي وإدراك كاملين أن أردوغان هو الداعم والممول والمسلح للإرهاب والإرهابيين، وهناك مرات كثيرة يتم فيها القبض على الإرهابيين وهم يحملون أخطر الأسلحة، متجهين بها إلى داخل ليبيا، ولذلك طالب قيادات الحزب بمحاكمته، بعد أن أصبحت يداه ملوثة بدماء الأبرياء.