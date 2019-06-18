أدان حزب مستقبل وطن، ما جاء في تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن مصر، حيث تضمنت تدخلات سافرة في الشأن الداخلي المصري، وخروج عن اللياقة السياسية، وكل الأعراف الدبلوماسية المعهودة.

ودعا الحزب، أن يولي أردوغان جهوده إلى ما يحقق مصالح أنقرة في علاقاتها الدولية المتذبذبة، وانتشالها من عثرتها الاقتصادية التي عصفت بشعبه تحت حكم حزب العدالة والتنمية، والتدخلات السافرة له للإطاحة بالمعارضين وقمع الصحفيين والسياسيين والقضاة.

وأكدت: بدلًا عن نهج أردوغان العدواني الذي ينتهجه حيال مصر منذ إسقاط نظام الإخوان الدموي، ودعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة عليه توجيه ذلك الدعم إلى شعبه الذي يعاني من ديون دولته البالغة بحسب بيانات البنك المركزي التركي نحو 452.7 مليار دولار.

كما أكد الحزب أن إرادة المصريين ستظل صلبة في وجهه أطماع أردوغان التي كانت على مقربة من ان تتحقق على يد الإخوان لولا أن أنقذ المصريين المنطقة، وهو ما يفسر العداء الأحمق لمصر من قبل لنظام أردوغان.