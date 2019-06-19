أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، افتتاح شارع "306" بمنطقة كورنيش النيل بمدينة دمياط خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت المحافظ أن هذا المشروع هو عبارة عن مجمع وحدات ثابتة ومتنقلة تقدم الأغذية والمشروبات وبعض الحرف اليدوية والتراثية بهدف دعم الشباب وتوفير فرص عمل جديدة لهم من خلال التوسع فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن مساهمة المشروع فى القضاء على العشوائية.

ومن جانبه صرح أسامة الشافعى رئيس مجلس إدارة شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة المنفذة لمشروع شارع 306 بالمحافظات والذراع الاستثمارية لصندوق تحيا مصر، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم افتتاح ثلاثة مواقع للمشروع بمحافظات دمياط والقاهرة والغربية، مضيفا أنه وقد سبق افتتاح موقع شارع 306 بمنطقة ألماظة بالقاهرة وبمواقع أخرى بنفس المحافظة، كما أكد أن الشركة تواصل خطتها للانتهاء من تنفيذ 150 شارعا كمرحلة أولى بمحافطات الجمهورية.