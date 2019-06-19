طالب المطرب عمرو دياب، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بغلق مجموعة قنوات الهضبة "أفلام، اليوم، دراما، سينما، كلاسيك" والتي تبث على قمر نايل سات، وإحالة المسؤولين عنها للنيابة العامة لتحريك دعوى جنائية ضدهم.

وحصلت "الوطن" على صورة من الشكوى التي تقدم بها أشرف عبد العزيز، محامي الفنان عمرو دياب، إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتهمة التعدي على حقوق الملكية الفكرية لأعماله الفنان، مطالبا بغلق هذه القنوات ومحاسبتها على الخسائر الأدبية والمادية الضخمة التي ألمت به نتيجة استيلائها على منتجاته الفنية من أغانٍ وأفلام وحوارات بشكل يوحي أن عمرو هو المالك لقناة.

ومن المقرر أن تبدأ لجنة الشكاوى بالمجلس تحقيقاتها في الشكوى التي أشارت إلى إحالة تلك المخالفات للنيابة العامة لاتخاذ شئونها قبلها طبقاً لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بالملكية الفكرية والقانون رقم 180 لسنة 2018 قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وتحريك الدعوى الجنائية قبل تلك القنوات والقائمين عليها .