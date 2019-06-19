طقس اليوم الأربعاء 19-6-2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 24 39

شبين الكوم 23 38

طنطا 23 37

دمنهور 23 35

الإسكندرية 23 32

بلطيم 23 32

مطروح 21 31

السلوم 20 32

سيوة 24 41

بورسعيد 24 30

دمياط 24 29

الزقازيق 23 38

الإسماعيلية 24 38

السويس 25 38

العريش 21 33

رفح 21 33

رأس سدر 26 39

نخل 19 38

نويبع 26 34

طابا 24 36

كاترين 17 32

الطور 26 40

شرم الشيخ 26 38

الغردقة 27 39

مرسى علم 26 38

الفيوم 24 40

بنى سويف 24 40

المنيا 25 41

أسيوط 25 42

سوهاج 26 42

قنا 26 42

الأقصر 27 42

أسوان 28 43

أبوسمبل 28 41

الوادي الجديد 24 43

شلاتين 25 36

أبو رماد 25 35

حلايب 27 34

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 29 43

المدينة 27 42

الرياض 30 44

المنامة 33 40

أبوظبي 30 41

الكويت 31 45

دمشق 15 32

بيروت 24 28

عمان 16 30

القدس 18 29

غزة 20 29

بغداد 26 41

مسقط 32 38

صنعاء 16 30

الخرطوم 29 42

طرابلس 21 28

تونس 17 31

الجزائر 19 25

الرباط 13 24

نواكشوط 25 34